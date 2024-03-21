نفاد تذاكر مباراة السعودية وطاجيكستان

نفذت تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان المقرر لها بعد قليل ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ويحتضن ملعب الأول بارك مواجهة سهلة نسبيا للأخضر في مواجهة المنتخب الطاجيكي، في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الوطني تحت القيادة الفنية للإيطالي روبيرتو مانشيني، لمحاولة خطف النقاط الثلاث، والاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط من فوزين حققهما على الأردن وباكستان.