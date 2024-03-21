الأخضر يبدع ويمتع.. ترتيب مجموعة السعودية بعد الفوز على طاجيكستان

تغلب المنتخب الوطني على طاجيكستان بهدف نظيف اليوم الخميس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السابعة لتصفيات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وعزز الوطني، صدارته لترتيب المجموعة السابعة، فى التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب طاجيكستان، عند 4 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع الأردن صاحب المركز الثالث، وجاء منتخب باكستان رابعا بلا نقاط.

وبدأ الأخضر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد العويس.

الدفاع: السلولي، البليهي ولاجامي.

الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، مختار علي، سالم الدوسري، ناصر الدوسري.

الهجوم: صالح الشهري وعبد الرحمن غريب