أثناء تناولهم الإفطار.. وفاة و20 مصاباً في حادث سير بمكة

محمد السويهري

تسبب انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها في وفاة شخص وإصابة 20 شخصاً من جنسيات مختلفة، اليوم الخميس، أثناء تجمعهم على سفرة إفطار صائم بآحد أحياء العمرة بمكة المكرمة.

وقالت مصادر لـ”الوئام” إن الحادث وقع مع أذان المغرب عند مسجد زهرة العمرة بمكة، حيث انحرفت المركبة عن مسارها ودهست شخصاً ما أدى إلى وفاته، وأُصيب 20 آخرين.

وعلى الفور، هرعت الفرق الإسعافية والجهات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث نقلت الفرق الإسعافية المصابين لعدة مستشفيات حكومية وأهلية بالعاصمة المقدسة.

ولا تزال الجهات الأمنية تبحث عن أسباب الحادث ومعرفة النتائج النهائية.