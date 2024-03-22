الأكبر من 7 أشهر.. “أبل” تخسر 115 مليار دولار من قيمتها في يوم واحد

هبط سهم شركة Apple بأكثر من 4%، متجهًا لتسجيل أكبر خسارة يومية في 7 أشهر وقدرها 115 مليار دولار. يأتي ذلك بعد اتهام الحكومة الأمريكية للشركة بتهمة مكافحة المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية.

وتواجه Apple ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية والمحاكم والمنافسين في جميع أنحاء العالم، مما يهدد إيرادات الشركة من قطاع الخدمات التي تبلغ 85 مليار دولار سنويًا.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد Apple، زاعمة أن الشركة تحتكر سوق الهواتف الذكية وتضر بالمستهلكين والمطورين والشركات المنافسة. وشددت الوزارة على أن ممارسات Apple المناهضة للمنافسة تمتد إلى FaceTime وإعلانات Apple ومتصفحها، وليس فقط أجهزة iPhone والساعات الذكية.

واتهمت وزارة العدل Apple أيضًا باستخدام بعض الممارسات لتشجيع المستهلكين على الاستمرار في شراء أجهزة iPhone.

من جهتها، ردت Apple على القضية المرفوعة ووصفتها بأنها “خاطئة فيما يتعلق بالحقائق والقانون”. وحذرت من أن هذا الإجراء “سيشكل سابقة خطيرة، وتمكين الحكومة من التدخل بعنف في تصميم التكنولوجيا التي تهم البشرية” وتعهدت “بالدفاع بقوة ضدها”.

وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد أسبوع من توصل Apple إلى تسوية بقيمة 490 مليون دولار لحل دعوى قضائية جماعية اتهمت رئيسها التنفيذي تيم كوك بالاحتيال على المساهمين عبر إخفاء انخفاض الطلب على أجهزة iPhone في الصين.