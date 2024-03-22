“هجوم موسكو”.. أوكرانيا تتهم روسيا بالتخطيط.. وبوتين يتابع التطورات

اتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم الجمعة، الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط للهجوم على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو.

وقال الجهاز عبر “تليغرام”: إن “الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازاً مخططاً ومتعمداً من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر فلاديمير بوتين، معتبراً أن الهجوم “يجب أن يُفهم على أنه تهديد من بوتين لإثارة التصعيد وتوسيع الحرب”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأخير يتلقى تحديثات “مستمرة” بشأن الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال ديمتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية: “يتم إبلاغ الرئيس باستمرار بما يحدث من قبل جميع الأجهزة المعنية والإجراءات التي يتم اتخاذها”.

ووقع هجوم شنه مسلحون مجهولون داخل قاعة للحفلات في ضاحية موسكو، وفق ما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي).

وقال الجهاز كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن “الحصيلة الأولية للاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل مجمع كروكوس سيتي هول هي حالياً 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح”.