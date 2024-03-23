طفلان يحققان حلمهما بأداء العمرة بعد اعتناقهما الإسلام

عبّر طفلان يقيمان في ألمانيا عن سعادتهما بتحقيق حلمهما بعد اعتناقهما الإسلام، بعدما أوفت والدتهما بوعد العُمرة عند حفظهما لجزء عمّ.

وقالت الطفلة لينا (9 سنوات) عن دخولها الإسلام “إن والدتها علمتها القرآن عندما كانت صغيرة، وفهمّتها معانيه، ودربتها على الصلاة والتسبيح والدعاء”.

وعن شعورها عندما زارت مكة لأول مرة، قالت: “إنه شعور غير طبيعي، وإنها سعيدة جداً”.

فيما قال شقيقها نهاد (8 سنوات) إن والدته هي من علمته القرآن، وقد وعدتهما إذا حفظا جزء عمّ كاملاً سيذهبان لتأدية العمرة معها”، معبّراً عن انبهاره بالكعبة المشرفة وحجمها، حيث كان يراها صغيرة في الصور”.