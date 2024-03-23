“الأخضر” تحت 23 عامًا يفوز على الصين بهدف نظيف وديًا

نجح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في الفوز على نظيره الصين بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء السبت.

وجاءت المباراة الودية بين الأولمبي والصين ضمن المعسكر الإعدادي في قطر، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

وسجل أحمد الشويفعي لاعب المنتخب هدف الأخضر في شباك الصين في الدقيقة 13 من مجريات الشوط الأول.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: أحمد الجبيع في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، جهاد ذكري، زكريا هوساوي، عيد المولد، زياد الجهني، سعد الناصر، هيثم عسيري، أحمد الغامدي، أحمد الشويفعي.

ويستأنف المنتخب الوطني تحت 23 عامًا الأحد تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب الصين في المباراة التجريبية الثانية ضمن ختام يوم الثلاثاء المعسكر في قطر.

جدير بالذكر المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.