“الموارد البشرية” تعلن موعد إجازة ⁧‫عيد الفطر‬⁩ للجهات الحكومية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان على منصة “إكس”، إن الجهات الحكومية تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية أخذة في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ، والذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.

وأضافت الوزارة، أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج)، والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.