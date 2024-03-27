تصادم أرضي يتسبب بأضرار جسيمة لطائرة “طيران الإمارات” بموسكو

تعرضت طائرة تابعة لـ”طيران الإمارات” من طراز “إيرباص A380” لأضرار بالغة، اليوم الأربعاء، بينما كانت تستعد للمغادرة في مطار موسكو دوموديدوفو، بعد أن انحشرت قاطرة السحب بالكامل تحت الطائرة الضخمة ذات الطابقين.

وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تحطّم شاحنة جزئيًا تحت الطائرة، ويبدو أن هناك أضرارًا كبيرة لحقت ببطن الطائرة A380 أثناء سحب القاطرة إلى الأسفل.

ولم يتم بعد تحديد أسباب الحادث، ولا يُعتقد أن أحداً أصيب.

وتُشغل “طيران الإمارات” رحلتين يومياً من طراز “إيرباص A380” إلى مطار موسكو دوموديدوفو، بالإضافة إلى خدمة ثالثة بطائرة بوينج 777-300. كما تخدم شركة الطيران سان بطرسبرج برحلة يومية من طراز بوينج 777-300.