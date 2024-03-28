دراسة تكشف: الاعتماد على “شات جي بي تي” يسبب ضعف الذاكرة

كشفت دراسة حديثة عن الآثار السلبية للاستخدام المفرط لبرنامج “شات جي بي تي”، حيث يعاني الطلاب الذين يعتمدون عليه بشكل كبير من الكسل وضعف الذاكرة.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في “المجلة الدولية لتكنولوجيا التعليم”، أجرت مجموعة بحثية مسحاً على مئات الطلاب الأكاديميين من مختلف المستويات الدراسية لتقييم مستوى استخدامهم لبرنامج “شات جي بي تي”.

وأوضح محمد عباس، أحد مؤلفي الدراسة والباحث في الجامعة الوطنية للحاسوب والعلوم الناشئة في باكستان، ملاحظة زيادة الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الطلاب خلال العام الماضي، خاصة أثناء أدائهم للأبحاث والمشروعات الدراسية.

وكشفت النتائج أن الطلاب يتجهون نحو استخدام “شات جي بي تي” في حالات الضغط العالي من العمل الأكاديمي والمهام الدراسية، مما يؤدي إلى ظهور مستويات أعلى من الكسل وتراجع واضح في قدراتهم الذهنية، إلى جانب تدني ملحوظ في درجاتهم الأكاديمية.

وأشارت الدراسة إلى أن الاعتماد المفرط على “شات جي بي تي” يؤدي إلى تراجع في الجهود الإدراكية التي يبذلها الطلاب أثناء أداء الواجبات الدراسية، نظرًا لقدرة المنصة الذكية على تقديم الإجابات لأي استفسارات يطرحها الطلاب.