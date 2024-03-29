التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتفاق

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتفاق على ملعب الأخير، في المباراة التي تقام بالجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن.

وسجل فراس البريكان لاعب الأهلي هدف فريقه في شباك الاتفاق بالدقيقة 8 من بداية الشوط الأول، فيما أضاف سيكو فوفانا لاعب الاتفاق هدف تعادل فريقه في مرمى الراقي بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 47 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المرتبة السادسة ويملك 35 نقطة في رصيده.