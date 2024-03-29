الأهلي يتعادل إيجابيًا مع الاتفاق بهدفين لمثلهم في دوري روشن

انتهت أحداث أحداث مباراة الأهلي والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الأهلي مع نظيره الاتفاق على ملعب الأخير، في المباراة التي تقام بالجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن.

وسجل فراس البريكان لاعب الأهلي هدف فريقه في شباك الاتفاق بالدقيقة 8 من بداية الشوط الأول، فيما أضاف سيكو فوفانا لاعب الاتفاق هدف تعادل فريقه في مرمى الراقي بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل موسى ديمبيلي لاعب التعاون الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 48، فيما أضاف عبد الله العمار لاعب الأهلي هدف فريقه الثاني في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة في رصيده، ليصبح رصيد الأهلي 48 نقطة متواجدًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يتواجد الاتفاق في المرتبة السادسة برصيد 36 نقطة.