الهلال يتصدر ترتيب الأندية العربية لشهر مارس.. والنصر ثانياً

نجح ناديي الهلال والنصر في الدخول ضمن تصنيف أفضل 100 فريق لكرة القدم في العالم، وفقًا لشبكة أوبتا المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم.

وتواجد الهلال في المركز 44 ضمن قائمة أفضل 100 فريق لكرة القدم في العالم، برصيد 86.1 نقطة، وهو النادي العربي الوحيد ضمن أفضل 50 نادي على مستوى العالم.

كما شهدت قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم على مستوى العالم، تواجد فريق النصر الذي حل في المركز 93 بالقائمة، ولديه 81.8 في رصيده.

كما حقق الهلال إنجازًا كبيرًا في عالم الأرقام لكرة القدم، حيث حقق 29 انتصارًا متتاليًا، بعد فوزه الأخير على ضمك بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

ويتواجد فريق النصر يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 56 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب برصيد 68، وخاض العالمي 24 مباراة، نجح في الفوز 18 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما تعرض الأصفر للهزيمة في 4 مباريات.

فيما نجح ناديي الهلال والنصر في التواجد بقائمة أفضل الأندية العربية، متفوقان على الأهلي المصري والرجاء المغربي.

ترتيب أفضل 10 أندية عربية:

1- الهلال السعودي.

‏2- النصر السعودي.

‏3- الأهلي المصري.

‏4- الجيش المغربي.

‏5- الرجاء المغربي.

‏6- الاتحاد السعودي.

‏7- الترجي التونسي.

‏8- العين الإماراتي.

‏9- التعاون السعودي.

‏10- مولودية الجزائر.

قائمة أفضل 100 نادي على مستوى العالم: