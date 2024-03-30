محمد البريك: مباراة الشباب كانت صعبة وهناك أخطاء يجب أن نصححها

أكد محمد البريك لاعب الهلال، أن مباراة الشباب كانت صعبة، وأن هناك أخطاء يجب أن يتم تصحيحها في الفترة القادمة.

وحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب في المباراة التي أقيمت بملعب الأخير، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن.

وحقق فريق الهلال، الفوز على نظيره الشباب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة اليوم.

وقال محمد البريك في تصريحات لقناة “ssc”: “أبارك لجماهير الهلال، والحمد لله على الفوز، وأنا كلاعب محترف يجب أن أكون جاهزًا في جميع الأوقات”.

وتابع: “هناك بعض المباريات بها تفاصيل تغير كل شيء، تقدم علينا الشباب وحاولنا نعود بالنتيجة، وعدنا بسرعة، وتقدمنا بأربعة أهداف مقابل هدف، والشباب سجل هدفين وأصبحت المباراة أصعب، والحمد لله حققنا الفوز وهناك أخطاء يجب أن نصححها”.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

وفي المقابل تراجه فريق الشباب إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، لديه 28 نقطة في رصيده حصيلة 25 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل الفريق في مثلهم، بينما سقط في فخ الهزيمة في 11 مواجهات.