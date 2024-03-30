أول تعليق لـ رونالدو بعد تسجيله هاتريك أمام الطائي

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، عن سعادته بتسجيله هاتريك في مباراة الطائي، مشيرًا إلى أن الفريق العالمي استفاد من فترة التوقف.

وفاز النصر على الطائي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع رونالدو أهدافه لـ 26 هدفًا، متصدرًا قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي، ليسجل الدون الهاترك الرابع له مع فريق النصر. طالع ترتيب هدافي الدوري من هنا.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة ” “ssc”: “سعيد بهذا الانتصار، وسعيد أيضًا بأداء فريق النصر، وحصدنا الثلاث نقاط، من أجل مواصلة التنافس في بطولة الدوري”.

وتابع: “استفدنا من فترة التوقف الأخيرة، والفريق واجه مباراة أسهل نوعًا ما، بحكم أنهم خاضوا مباراة أمام فريق بعشرة لاعبين فقط، وبالتالي استفاد الفريق من هذا الأمر”.

وأختتم: “أنا سعيد بتسجيلي هاتريك، وسعيد باستمراري في العطاء مع فريق النصر، ومواصلة المشوار في هذا الموسم”.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى النقطة 59، متواجدًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب، وخاض العالمي 25 مباراة، نجح في الفوز 19 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما تعرض الأصفر للهزيمة في 4 مباريات.