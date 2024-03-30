مهمة مُعقّدة.. فرق الإنقاذ تستعد لرفع أول جزء من جسر “بالتيمور”

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ تستعد لرفع أول جزء حطام جسر فرنسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور، وذلك بهدف إعادة فتح الميناء المغلق منذ انهيار الجسر في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، مما أدى إلى وفاة 6 من العمال.

ويعد هذا الإجراء الأول في عملية معقدة لإعادة فتح ميناء بالتيمور، أحد أكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة، حيث اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر، مما أدى إلى سقوط جزء كبير منه في نهر باتابسكو، وتعطّل الحركة في قناة الشحن في الميناء.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح حاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، أن جزءًا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر سيُقطع إلى قطعة واحدة ليتم رفعها عبر رافعة ونقلها إلى موقع (تريد بوينت أتلانتيك) القريب في سباروز بوينت.

وأضاف مور: “سيسمح لنا هذا في النهاية بفتح قناة مؤقتة، ستساعدنا في إرسال المزيد من السفن إلى المياه في محيط موقع الانهيار”.

وشدد على أن الجهود المبذولة لإزالة حطام الجسر وفتح ميناء بالتيمور أمام حركة الشحن تعتبر عملية معقدة للغاية، خاصة مع تحديات عمل الغواصين في ظل وجود كميات كبيرة من الحطام.