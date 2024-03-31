الدوسري يدخل قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا أمام أندية مختلفة

دخل سالم الدوسري لاعب الهلال، في قائمة أكثر لاعب سجل على أندية متعددة في تاريخ دوري روشن.

وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع لفريق الهلال في مرمى الشباب بالمباراة التي جمعت الفريقين أول أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في مواصلة تألقه وتسجيل الانتصار المتتالي الذي يحمل رقم 30، ليسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما فاز على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس” كالتالي: ناصر الشمراني الأكثر بـ24 هدف، سالم الدوسري ينضم إلى القائمة ويعادل فهد المولد”.

ونجح سالم الدوسري لاعب الهلال، في رفع رصيد أهداف إلى 12 هدفًا، متواجدًا في المركز السابع بجدول ترتيب هدافي الدوري، ومتساويًا مع أوديون إيغالو لاعب الوحدة.

كما يتواجد عبد الرزاق حمد الله في القائمة برصيد 23 هدفًا خلف ناصر الشمراني الأكثر بـ24 هدف.

وعادل سالم الدوسري رقم فهد المولد لاعب الشباب الحالي والأهلي السابق، في أكثر اللاعبين الذين سجلوا الأهداف أمام فرق مختلفة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.

قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا أمام فرق متعددة:

1-ناصر الشمراني برصيد 24 هدفًا.

2-عبد الرزاق حمد الله برصيد 23 هدفًا.

2- عمر السومة برصيد 23 هدفًا.

3-سالم الدوسري برصيد 22 هدفًا.

3- فهد المولد برصيد 22 هدفًا.