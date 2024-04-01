السعودية ترسي الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2024

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إتمامها إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الجاري (2024م) بكمية (795,000) طن.

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وذكر أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يونيو – يوليو 2024م) بواقع (13) باخرة، موزعة على:

(4) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (243) ألف طن.

(5) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (313) ألف طن.

(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (184) ألف طن.

(1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأشار إلى أن (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب قد تنافست على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (7) شركات كانت عروضها الأقل سعراً و مطابقة للمواصفات.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود الهيئة العامة للأمن الغذائي في ضمان أمن المملكة الغذائي واستقراره.