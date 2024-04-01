الأرصاد: أمطار وصواعق رعدية وجريان للسيول على جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأوضحت المركز الوطني للأرصاد، أن ذلك على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.