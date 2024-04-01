موعد عودة نجم النصر من الإصابة

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة سلطان الغنام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الإصابة.

ويعاني سلطان الغنام من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي لاحقت به في الفترة الماضية، وبالتحديد في مباراة الفتح ببطولة الدوري، غاب اللاعب على إثرها 16 يومًا.

وعاد الغنام من الإصابة أمام العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي أقيم يوم 4 مارس الشهر المنقضي، قبل أن تتجدد الإصابة مرة آخرى في نفس المباراة.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الجهاز الطبي لنادي النصر رفض استعجال عودة سلطان الغنام، حتى تعافيه التام من الإصابة.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي يفضل عودة الغنام بشكل تدريجي بدءًا من مواجهة ضمك 5 أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ولدقائق محدودة.

وأوضحت بأن مشاركة الغنام مع النصر بشكل أساسي سيكون في نصف نهائي السوبر أمام الهلال في أبو ظبي والمحدد إقامته يوم 8 أبريل الجاري.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 59 نقطة في رصيده، بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب، وخاض العالمي 25 مباراة، نجح في الفوز 19 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما تعرض الأصفر للهزيمة في 4 مباريات.