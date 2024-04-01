محلل سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يخطط لاجتياح رفح بحثًا عن نصر مزعوم

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

2 أبريل 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يخطط لاجتياح رفح بحثًا عن نصر مزعوم

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: نتنياهو يخطط لاجتياح رفح بحثًا عن نصر مزعوم مدينة رفح الفلسطينية

الوئام – خاص

تتواصل التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، فيما لا يزال موعد الاجتياح غامضًا حتى الآن.

تصميم على اجتياح رفح

وقال ثائر نوفل أبو عطيوي الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، إنه بات من الواضح أن نتنياهو لا يزال مصمما على اجتياح مدينة رفح رغم معارضة الإدارة الأمريكية، وهذا ما صرح به مؤخرًا رئيس وزراء الاحتلال قبيل الدخول لإجراء عملية جراحية، حيث قال: “سندخل رفح رغم معارضة بايدن”.

ثائر نوفل أبو عطيوي

ثائر نوفل أبو عطيوي

وأضاف “أبو عطيوي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه وفقا لاستطلاع أجرته القناة الإسرائيلية 14، ومعهد دايركت فولز، فإن 64% من المستطلع آراؤهم يؤيدون العملية العسكرية في رفح ، حتى لو كانت النتيجة إلى اشتعال فتيل التوتر مع الإدارة الأمريكية .

مسألة وقت

وتابع: “وحسب ما ذُكر أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أيام وعلى لسان رئيس وزراء الاحتلال فإنه عازم على دخول واجتياح رفح، وهذا من خلال التجهيزات اللوجستية التي سوف تسبق العملية العسكرية وفق المصادر الإعلامية الإسرائيلية، حيث أنه أوعز بشراء 40 ألف خيمة من الصين لتأوي النازحين وهنا نؤكد وحسب المعطيات والتصريحات الإعلامية وبسبب عدم إحراز أي تقدم ملحوظ على صفقة التبادل حتى اللحظة ، فإن اجتياح رفح أصبح مسألة وقت ليس إلا ، لأن نتنياهو يعتبر وفق تصريحاته الأخيرة أنه لا نصر لحكومة وجيش الاحتلال إلا باجتياح رفح”.

وشدد المحلل السياسي الفلسطيني، أنه من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي وكافة مناصري القضية الفلسطينية في العالم بأسره شعوبا وحكومات مع تكثيف الجهود أكثر من أجل منع الكارثة الفلسطينية الكبرى والتي ستكون في رفح، بسبب وجود ما يقارب من أكثر من مليون نازح فروا من كافة محافظات قطاع غزة إلى مدينة رفح.

واستطرد خلال تصريحاته وقال: “وكما يجب على الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات وقرارات أكثر فاعلية وجدية تكون حقيقية وملموسة على أرض الواقع لمنع جيش الاحتلال من دخول رفح، لأنه حتما وفي حال الدخول ستكون المجزرة التي لن ينسى تفاصيلها كافة أحرار العالم إلى عشرات السنين”.

سلام عادل وحل الدولتين

واختتم “أبو عطيوي” تصريحاته وقال: “وكما نؤكد كفلسطينيين أننا نتطلع للحرية والاستقلال والعيش في كنف دولة مستقلة بأمن وأمان وسلام، وفق ما نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية ضمن سلام عادل وشامل يضمن إنهاء الصراع والوصول لحل الدولتين”.

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