محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل اعترفت بصعوبة الحرب في لبنان

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

5 أبريل 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل اعترفت بصعوبة الحرب في لبنان

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل اعترفت بصعوبة الحرب في لبنان

لا تزال التهديدات الإسرائيلية مستمرة ضد لبنان، حيث أجرى يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي مناورة لفحص جاهزية الجبهة الداخلية المدنية في منطقة حيفا، وذلك الاستعداد لسيناريوهات الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة في غزة حيث تكبد خسائر كبيرة أبرزها 600 قتيل من جيشه اعترف بهم إضافة إلى حوالي 200 أسير، كما يُقر حاليًا بأن الحرب مع لبنان ستكون صعبة، فلماذا يوسع من حربه ويتجاوز كل القوانين والأعراف السياسية والدبلوماسية دون أي اعتبار للمواقف الدولية، وهل يستند إلى قوته الخاصة فقط، وهذا أمر مبالغ فيه، أم إلى مشروع يشكل فيه رأس حربة وهو أكبر من إسرائيل وحماس وحزب الله؟.

وأضاف “الرز” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه منذ بدء الألفية الثانية وحتى السابع من أكتوبر الماضي وقعت ثلاث مواجهات كبرى بين الكيان الإسرائيلي وغزة، بعضها استمر أكثر من شهر، وكان الدعم الأمريكي والأطلسي مفتوحًا لإسرائيل، لكن لم تشهد المنطقة حينها هذا الاستنفار العسكري الغربي الواسع في البحرين الأبيض والأحمر مع استقدام غواصات وصواريخ استراتيجية وحاملات طائرات ونماذج متطورة للمقاتلات من طراز f 35 وطائرات تجسس هي الأولى في العالم.

وتابع السياسي اللبناني: “وفي كل مرة تظهر فيه بوادر خلاف بين نتنياهو والإدارة الأمريكية سرعان ما يتبعها تغذية الجيش الإسرائيلي بصفقات طائرات وذخائر وقنابل ذكية، ثم ما هي حقيقة إلزام إسرائيل شركات في دول أوروبية بينها إيطاليا وإنجلترا للتنقيب عن الغاز والنفط في بحر غزة؟”.

كوارث متوقعة

واستكمل “الرز” وقال: “كل هذه الأسئلة وكثير غيرها تبرز من خلال غبار القصف وعمليات الإبادة في غزة والكوارث المتوقعة إذا توسعت الحرب على لبنان منذ مدة دار الحديث عن تطبيق القرار الأممي 1701 كخريطة قوى في جنوب لبنان، أما اليوم فالحديث يدور عن تعديل خرائط في المنطقة”.

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