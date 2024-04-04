بـ4.2 مليارات ريال.. إيرادات إدارة الأصول في السعودية تصل مستويات قياسية

ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية من نشاط إدارة الأصول إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ السعودية، حيث سجلت 4.2 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2023، بنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019، ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها السعودية في ظل رؤية 2030.

نمو الصناديق الاستثمارية

وقد شهد العام الماضي أيضاً ارتفاعًا قياسيًا في عدد الصناديق الاستثمارية حيث وصل عددها إلى 1.285 صندوقاً استثمارياً مقارنة مع 607 صناديق في عام 2019م، مُرتفعة بنسبة 111.7%، أما أعداد المشتركين في هذه الصناديق الاستثمارية فقد قفز إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023م مقارنة مع 334.2 ألف مشترك في عام 2019م لترتفع بنسبة 251%، لتسجل بذلك رقمًا قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.

ارتفاع قيم الأصول

أما قيم الأصول المُدارة محلياً فقد ارتفعت من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م بنسبة زيادة قدرها 74.2%.

ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى النمو المتصاعد في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى النمو المتسارع في عدد المحافظ الخاصة والتي تجاوزت 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023م مقابل 1662 محفظة في عام 2019م.

تطوير السوق المالية

وتعكس هذه الأرقام الإيجابية نجاح الجهود التي تبذلها السعودية من أجل تطوير السوق المالية، واستقطاب الاستثمارات العالمية الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للسوق المالية السعودية كما تسهل هيئة السوق المالية إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين، وتوفير منتجات استثمارية متنوعة.