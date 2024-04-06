سلجوق بيرقدار.. من هو رجل الدرون خليفة أردوغان المحتمل؟

سلّطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الضوء على المهندس التركي سلجوق بيرقدار، الذي يقف وراء صناعة طائرات “بيرقدار TB2” المسيّرة، باعتباره الوريث المحتمل لوالد زوجته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. فمن هو؟

سلجوق بيرقدار (42 عاماً) مهندس طيران تخرّج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، متزوج من إحدى بنات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويُعد أحد أكثر الشخصيات العامة شعبية في تركيا، ويُنظر إليه كزعيم محتمل للبلاد.

نجح بيرقدار في تصميم طائرة بيرقدار TB2 المسيّرة، التي حققت نجاحًا هائلًا في مختلف ساحات القتال، وساعدت هذه الطائرات تركيا على فرض هيمنتها الجوية في مناطق الصراع.

زادت شعبية بيرقدار بشكل كبير مع ازدياد الطلب على طائراته من قبل العديد من الدول.

نشأ بيرقدار في عائلة من المهندسين، كان شغوفًا بالطائرات منذ صغره، حيث كان يصنع نماذج طائرات يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، درس بيرقدار هندسة الطيران في إسطنبول ثم في جامعة بنسلفانيا، تزامنت دراسته مع ظهور طائرات “بريديتور” الأمريكية بدون طيار.

بعد تخرجه، عمل بيرقدار في شركة والده لقطع غيار السيارات، أسس بيرقدار شركته الخاصة “بايكار” لتطوير طائرات بدون طيار، وواجه العديد من التحديات في بداية مسيرته، لكنه تمكن من إثبات قدراته.