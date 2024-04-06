عاصفة تلغي وتؤجل رحلات جوية في بريطانيا وأيرلندا

شهدت بريطانيا وأيرلندا، السبت، تأثيرات سلبية نتيجة لعاصفة “كاثلين” التي اجتاحت المنطقة، حيث تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية في مطارات مختلفة وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في أيرلندا.

أثرت العاصفة الحادة التي أطلق عليها اسم “كاثلين”، وفقًا للهيئة الأيرلندية للأرصاد الجوية، على حركة الملاحة الجوية في بريطانيا وأيرلندا، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات وتحويل مسارات أخرى في مطارات منها مانشستر وبلفاست سيتي.

وقال مطار “دبلن” إنه نصح المسافرين بمراجعة شركات الطيران للحصول على تحديثات السفر بسبب إلغاء بعض الرحلات وتعديل مسارات أخرى في ظل الظروف الجوية السيئة.

وأعلنت شركة الطيران “إيزي جيت” عن عدم قدرتها على تشغيل بعض الرحلات المقررة من وإلى مطاري “آيل أوف مان” و”بلفاست إنترناشونال” اليوم، وأكدت استعدادها للتعامل مع تداعيات الطقس السيء بكل الوسائل المتاحة.

فيما تأثرت خدمات السكك الحديدية والعبارات في أسكتلندا أيضًا بسبب العاصفة، حيث فرضت هيئة السكك الحديدية الأسكتلندية قيوداً مؤقتة على السرعة لضمان سلامة الركاب والمسافرين.

من جانبها، أعلنت شركة الطاقة الأيرلندية “إي.إس.بي نتوركس” أن الرياح العاتية المصاحبة للعاصفة كاثلين أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 34 ألف منزل ومزرعة وشركة في مختلف مناطق البلاد.