إعلان حالة التأهب في اليونان مع بداية مبكرة لموسم حرائق الغابات

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، ثاني أعلى مستوى للتأهب، بعد اندلاع حرائق غابات مبكرة حيث تشهد البلاد عددًا لا يحصى من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع، عقب 5 أسابيع من الجفاف.

وأعلنت إدارة الإطفاء في اليونان اليوم الأحد أنه تمت السيطرة على حرائق مشتعلة، في وسط اليونان وجزيرة كريت.

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وأفادت وسائل إعلام يونانية، بإصابة رجلاً بجروح خطيرة، عندما كان يحاول حماية منزله بالقرب من ميناء “إيرابترا” الصغير، في جزيرة كريت من النيران.

وسجلت اليونان 72 حريقًا أمس السبت معظمها على جزيرة كريت، فيما تكافح البلاد تداعيات الحرائق على مدى أكثر من شهر، دون هطول الأمطار.

وتوقعت وكالة الدفاع المدني، أن تؤدي العواصف التي ستضرب منطقة بحر إيجه، لمدة يومين إلى تأجيج النيران.

وتعد حرائق الغابات شائعة، في اليونان المطلة على البحر المتوسط، خلال أشهر الصيف، لكن الحكومة قالت إن الظروف شديدة الجفاف والرياح والحرارة، التي يربطها العلماء بتغير المناخ، جعلتها أسوأ في السنوات الأخيرة.