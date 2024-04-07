محلل سياسي لـ”الوئام: سلطات الاحتلال تستغل حرب غزة لتهويد القدس

الوئام – خاص

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية محاولات القضاء على الهوية الفلسطينية بعد نجاحها في القضاء على البنية التحتية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عقب عملية طوفان الأقصى.

فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، محاولات سلطات الاحتلال إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة.

محاولات غير مقبولة

وقال محمد ديب إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني القيادي بحركة فتح، إن محاولات سلطات الاحتلال إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة غير مقبولة بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وأضاف “إسبيته” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن محاولة ذبح البقرات الحمراء والتي يحاول اليهود إقرارها منذ فترة طويلة ووقف أمامهم أبناء القدس ومنعوهم قبل ذلك دليل على محاولات تهويد القدس.

تصدي أهل القدس

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني القيادي بحركة فتح: “اليهود يحاولون استغلال الحرب علي غزه من أجل ممارسة طقوسهم، ولكن بحمد الله أهل القدس وعرب 48 يتصدون لهذه المحاولات باستمرار”.

وأضاف أن تلك الخطوة الإسرائيلية تأتي امتدادًا للإجراءات الاستفزازية والاعتداءات المتواصلة على الكنائس، ورجالاتها، وممتلكاتها.

كما تأتي تلك المحاولات استمرارًا لاستكمال تهويد القدس، وتكريس ضمها، وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة “اليونسكو”.

يذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية، طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الإجراءات الإسرائيلية على الفور، باعتبارها تهديد مباشر لساحة الصراع، والمنطقة برمتها، كما حذرت من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس، ومقدساتها، وهويتها، حيث أن جميع تلك الإجراءات أحادية الجانب مرفوضة وباطلة.