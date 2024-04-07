الفيحاء يفوز على الأخدود بثلاثية في دوري روشن

حقق فريق الفيحاء الفوز على نظيره الأخدود، بثلاث أهداف دون رد في المباراة التي انتهت من قليل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الفيحاء مع الأخدود، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وسجل فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء هدفين في المباراة في الدقيقى 16، 55 من زمن المباراة.

وأضاف عبد الحميد صابيري الهدف الثالث للفيحاء في شباك الأخدود في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة حصد الفيحاء ثلاث نقاط جديدة في رصيده، ليصبح 35 نقطة، متواجدًا في المركز التاسع بجدول الدوري السعودي، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر في 10 مرات.

في المقابل يتواجد الأخدود في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 24 نقطة في رصيده، جمعهم من 27 مباراة، حيث فاز في 7 وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر في 17 مواجهة.