يوفنتوس يفوز على فيورنتينا بهدف في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على فيورنتينا في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

واستضاف ملعب أليانز بمدينة تورينو، أحداث مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الجولة 31 من السيري آ.

وسجل فيدريكو جاتي هدف فوز يوفنتوس في شباك فيورنتينا في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وشهدت المباراة ألغاء أكثر من هدف لفريق يوفنتوس، أخرهم الهدف الذي سجله دوسان فلاهوفيتش، وقامت تقنية الفيديو بألغاءه بداعي التسلل.

ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 62 متواجدًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف ميلان الذي يقع في المرتبة الثانية ولديه 68 نقطة.

وخاض يوفنتوس 31 مباراة في بطولة الدوري، ونجح في الفوز في 18 مباراة، أخرهم لقاء اليوم أمام فيورنتينا، وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر في 5 لقاءات.

وفي المقابل يتواجد فيورنتينا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك في رصيده 43 نقطة، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 11 مباراة.