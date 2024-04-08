فيصل البلوي يُدير مباراة الاتحاد والوحدة في السوبر السعودي

أختار الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم بقيادة فيصل البلودي لإدارة مباراة الاتحاد والوحدة، في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويستضيف ملعب آل نهيان بالإمارات، أحداث مباراة الاتحاد مع نظيره الوحدة، مساء اليوم الإثنين، بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، الذي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

ويتأهل الفائز من مباراتي اليوم، إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والمحدد إقامته يوم الخميس المقبل،على ستاد محمد بن زايد.

حكم مباراة الاتحاد والوحدة:

وأسند الاتحاد السعودي إدارة مباراة مباراة الاتحاد والوحدة إلى الحكم فيصل البلوي، ويساعده هشام الرفاعي، وسعد السبيعي.

وشكري الحنفوش حكمًا رابعًا، وممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه فيصل القحطاني.