موعد مباراة الاتحاد والوحدة في كأس السوبر السعودي

يخوض فريق الاتحاد مباراة هامة أمام نظيره الوحدة، في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، المقام بدولة الإمارات.

ويستضيف ملعب آل نهيان بالإمارات، أحداث مباراة الاتحاد مع نظيره الوحدة، مساء اليوم الإثنين، بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، الذي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي، بصفته حامل لقب الدوري، أما الوحدة فيشارك في البطولة بصفته وصيف كأس الملك.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن طاقم تحكيم بقيادة فيصل البلودي لإدارة مباراة الاتحاد والوحدة، في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي. طالع التفاصيل من هنا.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة:

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد والوحدة في تمام 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستُذاع أحداث المباراة المذكورة عبر قنوات

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