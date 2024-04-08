الوئام- خاص

الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه – أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف وكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة سابقا

تستمر جهود السعودية في طرح البرامج والمحفّزات المساعدة على تنمية وتغذية مناخ العمل الاقتصادي، ضمن رؤية المملكة 2030، وفي السطور التالية نستعرض مساهمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة “منشآت”، التي من بين نجاحاتها برنامج “Slingshot” للمنشآت متسارعة النمو، الذي كُتب له النجاح بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال ريادة الأعمال، لتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دفع نمو المنشآت ومواجهة التحديات التي تُواجهها خلال مسيرة نموها.

ويتمثّل الدور الاقتصادي لبرنامج “Slingshot” في كون البرنامج يساعد في الإسهام والعمل على تسريع نمو الشركات الناشئة وتوسيع مشاركتها في الأسواق العالمية، إلى جانب القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المنشآت المتسارعة في النمو.

يتضمّن البرنامج الطموح قيام مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين بزيارة مقرات تلك المنشآت ومتابعة أعمالها وتقديم الدعم اللازم لها، حيث يعمل البرنامج على تعزيز المفاهيم الأساسية للمنشآت متسارعة النمو والإسهام في عمل استراتيجية تساعدهم في نمو إيراداتهم وتعزيز وجودهم في السوق العالمية.

أمّا عن الدور الاقتصادي لهذا البرنامج، فيهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة على الانضمام في هذا البرنامج، وحثّ المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر العمل على تسريع النمو وزيادة الإيرادات.