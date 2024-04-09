ابتلاع السلطة

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

9 أبريل 2024

ابتلاع السلطة

مقالات الرأي
ابتلاع السلطة

د. سالم اليامي

مستشار سابق بوزار الخارجية، كاتب وباحث في العلاقات الدولية. كاتب رأي في الصحافة الوطنية منذ 2012.

كثير من الحوادث التي أودت بحياة بشر ومخلوقات أخرى محاولة ابتلاع مايفوق قدرة من يقوم بعملية البلع على اتمام عملية البلع ثم الهضم، في السياسة أيضاً تشكل عملية الابتلاع للسلطة أو للصلاحيات خطر لا تدركه جهات كثيرة، الجيوش في العالم الثالث وفي كثير من دوله لعبت دور كبير في تشكيل النمط السياسي لعدد من الدول ومع ذلك بقت مطالبة القوى المدنية تشكل نجاحات بحضورها الذي يسعى للتغير من تيمة النظام السياسي العام ومحاولة تمدينه بمعنى رفع يد العسكريين عن السلطة واقناعهم أن دورهم هو حماة الأمن للبلاد وحماية النظام السياسي الذي غالباً ما يكون مدنياً في معظم بلدان العالم.

في السودان صدرت قبل أيام من الجيش أوامر عن طريق النيابة العامة تقضي بتوجيه تهم كبيرة وغير منطقية لتيار مدني تقوده شخصيات سياسية مستقلة

التهم وجهت لتيار تقدم المعروف بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وهذا التيار حدث النشأة في السودان حيث تبلور في شهر أكتوبر الماضي ويحوي عدد من القوى المدنية والسياسية والمهنية وبعض الحركات المسلحة الساعية لوقف الحرب في السودان، تنسيقية تقدم قامت بعملية ربما هي التي قصمت ظهر البعير كما يقولون حيث اجتمعت بقائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو في شهر يناير ٢٠٢٤ ووقعت معه اتفاق لوقف الحرب بهدف تكرار نفس الخطوة ما قائد الجيش الجنرال البرهان لكن البرهان وقوئ الجيش والقوى السياسية التي تأثر عليهم فسروا البلاد لتلك التنسيقية مع قائد الدعم السريع يعد تضامناً مع الدعم وأن هذه القوى السياسية المدنية أصبحت جناحاً سياسياً لقوات الدعم وتقوى هذا الفهم عندما رفض البرهان الاجتماع بالتنسيقية.

مراقبون مهتمون بالشأن السوداني فسروا قرار الجيش بتجريم قوى تقدم وطلب من ستة عشر شخصية سياسية من عناصر تقدم تسليم أنفسهم للأمن السوداني خلال أسبوع وذلك لانهم متهمين بتهم لا تتناسب وحجم هذه الشخصيات من هذه التهم أولاً إثارة الحرب ضد الدولة والمقصود هنا ضد الجيش وتيار الأخوان المتحالف معه ثانياً أن هذه القوى تقوض النظام الدستوري وهذا غريب في الحقيقة حيث الجيش يدير البلاد بدون أي اكتراث بما يسمى بالدستور المدني للبلاد ثالثاً آن تقدم قامت بجرائم موجهة ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

أبرز الشخصيات التي اتهمت من قبل الجيش السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق .

مراقبون فسروا هذه الخطوة من قبل الجيش على أنها توجه واضح للسيطرة وربما لابتلاع السلطة من قبل الجيش وحرق كل الجسور التى يمكن أن توصل القوى المدنية للسلطة أو المشاركة فيها، وهناك من رأى في هذه القصة الجديدة التي يخترعها الجيش عودة حقيقية لرموز النظام السابق نظام البشير الذي تخلص منه السودانيون بثورة العام ٢٠١٩ .

سياسة الابتلاع يعتقد بأنها ستقود البلاد لمزيد من التعقيدات.

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