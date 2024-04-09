الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن نجاح خطتها لموسم رمضان

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي م. غازي بن ظافر الشهراني عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان ١٤٤٥هـ، وتحقيقها لأهدافها وإنجاز المؤشرات والمسة بدفات لكافة الأصول والخدمات بالحرمين الشريفين، وذلك لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن خطة هذا العام قد بنيت على عدد من الركائز من أهمها: صياغة نموذج تشغيلي للخدمات الرئيسية، ووضع مستهدف لكل أصل وخدمة تقدمها الهيئة، وتعزيز الإشراف الميداني والجولات الرقابية، وحوكمة الأعمال والخدمات لرفع جودتها والطاقة التشغيلية لها، وأخيرا تحفيز الموظفين والموظفات الميدانيين المتميزين؛ وذلك لتحسين تجربة القاصد الكريم، وإيصال الصورة الإيجابية لمستوى الخدمات المتميز الذي تقدمه الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما عملت الهيئة على تعزيز التكامل والمواءمة مع مختلف الشركاء العاملين في خدمة الحرمين الشريفين وتمكينهم من أداء أدوارهم بشكل فعال.

وفي ختام تصريحه رفع سعادة م. غازي بن ظافر الشهراني، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما يوليانه من عناية ورعاية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.