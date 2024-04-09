الهلال يطمح لكتابة التاريخ مع جيسوس في نهائي السوبر

يستعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، لخوض نهائي كأس السوبر السعودي 2024، مُتطلعًا لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة.

يواجه جيسوس مع فريقه المُلقب بـ “الزعيم” نظيره الاتحاد يوم الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في مباراة مُنتظرة حاسمة للفوز بلقب البطولة.

وإذا نجح جيسوس في قيادة الهلال للفوز، سيُصبح أول مدرب فني في تاريخ كأس السوبر السعودي يُحرز اللقب مرتين منذ انطلاقها عام 2013.

وكان جيسوس قد حقق لقب السوبر لأول مرة عام 2018 في مواجهة جمعته بالاتحاد أيضًا على ملعب لندن الأولمبي خلال فترته الأولى مع “الزعيم”.

وبعد ست سنوات، يتجدد اللقاء بين جيسوس والاتحاد في نهائي 2024، حيث يُمني “المدرب المُحنك” النفس بتحقيق إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات.