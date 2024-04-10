أستاذ علم نفس يكشف سر ارتباط البهجة نفسيا بأجواء العيد

كشف أستاذ علم النفس العيادي الدكتور إبراهيم الحكمي، سرّ ارتباط البهجة نفسيا بأجواء العيد.

وأضاف الحكمي، خلال لقاء له عبر “العربية إف إم”، أن الإنسان يربط بين الأحداث اليومية والخبرات السابقة التي تعرض لها، فيتذكر مواقف يرى بها جمال العيد في كل مكان، مؤكدًا أن الإنسان يستعيد ذكرياته منذ أن كان صغيرا ويتذكر سعادة الناس في العيد فيرى بهجة العيد والدعم الاجتماعي والعاطفي وحلاوة العيد في كل مكان.

وأوضح أستاذ علم النفس، إلى أن الجو العام الذي يتربى عليه الذين أتموا صيامهم ولقاء الناس والمعايدات جميعها عوامل تشعر الشخص بسعادة وابتهاج ولذلك يحب أجواء العيد.