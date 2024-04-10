دراسة أسترالية تحدد الكمية الواجبة من الألياف الغذائية لخفض ضغط الدم المرتفع

أجرى باحثون في جامعة موناش الأسترالية تحليلًا للدراسات حول تأثير الألياف الغذائية على ارتفاع ضغط الدم، والكمية القابلة للقياس الكمي منها والتي يحتاجها الرجال والنساء لتقليل ضغط الدم.

“لقد برزت الألياف الغذائية كجزء حاسم ولكنه لا يحظى بالتقدير الكافي في إدارة ارتفاع ضغط الدم”؛ قال المؤلف الرئيسي للدراسة، فرانسين ماركيز من كلية موناش للعلوم البيولوجية، وفق ما نقله عنه موقع “New Atlas“.

وقد أوضح أن الدراسة تؤكد على الأدلة التي تدعم فعالية الألياف الغذائية في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كم تحتاج من الألياف يوميًا؟

وأظهر التحليل أن تناول كميات أكبر من الألياف الغذائية كان مرتبطًا بانخفاض كبير في ضغط الدم بشكل مستقل عن الأدوية التي يتم تناولها للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا للأدلة التي استعرضوها، بالنسبة للنساء المصابات بارتفاع ضغط الدم – ضغط الدم من 140/90 مم زئبق أو أعلى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية – يجب أن يكون المدخول الموصى به من الألياف الغذائية أكثر من 28 غرامًا في اليوم، فيما يُنصح الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بتناول أكثر من 38 غرامًا في اليوم الواحد.

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وتم تقدير كل 5 جم إضافية في اليوم لتقليل ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمقدار 2.8 مم زئبق، وضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) بمقدار 2.1 مم زئبق.

كيف تعمل الألياف؟

ويقول الباحثون إن فوائد الألياف الغذائية تنبع من تأثيرها الإيجابي على ميكروبيوم الأمعاء.

وتسمح الألياف الغذائية للبكتيريا بإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة ذات وظائف تنظيمية مضادة للالتهابات ومناعية تساهم في خفض ضغط الدم.

وقال ماركيز: “تسلط دراستنا الضوء على الحاجة الملحة لمقدمي الرعاية الصحية لإعطاء الأولوية للألياف الغذائية باعتبارها حيوية لإدارة ارتفاع ضغط الدم. فمن خلال دمج الألياف الغذائية في خطط العلاج وتمكين المرضى من زيادة تناولهم، يمكننا تقليل عبء ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وتحسين نتائج القلب والأوعية الدموية”.

كيف تُدرج الألياف بروتينك الغذائي؟

وكقاعدة عامة، تنصح الدراسة بتضمين حصة واحدة على الأقل من الحبوب الكاملة (مثل الأرز والذرة والشوفان والكينوا والبرغل) في كل وجبة.

كما يمكن اختيار خبز الحبوب الكاملة، والأرز البني بدلًا من الأبيض، بينما يُنصح بإضافة الفاصوليا إلى السلطات -كل 1/2 كوب يتضمن حوالي 7 إلى 8 غرام من الألياف- مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

وكذلك، يُمكن استبدال البقوليات (مثل العدس والبازلاء والفاصوليا والحمص والفول السوداني) باللحوم في أشياء مثل الحساء والكاري، مع تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا (الفاكهة الطازجة أفضل من المعلبة).