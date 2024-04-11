إكسون موبيل الأمريكية تقلص نشاطها في فرنسا وتلغي 677 وظيفة

أعلنت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل، اليوم الخميس عن تقليص نشاطها في موقع شمال غرب فرنسا، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى فقدان 677 وظيفة، إلى جانب خطة لبيع مصفاة ومستودعات للوقود.

وأوضحت الشركة في بيان أن العديد من وحدات البتروكيماويات غير قادرة على الاستمرار اقتصاديًا، بما في ذلك وحدة التكسير البخاري في موقع جرافانشون في بورجيروم شمال غرب البلاد، ستتم إغلاقها.

وأعربت إكسون موبيل عن التزامها بالبحث عن حلول فردية وجماعية للموظفين المتأثرين بفقدان وظائفهم، مشيرة إلى أنه لا يُتوقع أن يُغادر أي منهم الشركة قبل عام 2025.

وأكدت الشركة أن حجم وحدة التكسير البخاري وارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة في أوروبا تجعلها غير قادرة على المنافسة.

من جانبها، أعلنت شركة إيسو فرانس، التابعة لإكسون موبيل، عن خطتها لبيع مصفاة فو-سور-مير في جنوب فرنسا ومستودعات إيسو في تولوز وفيليت

ومن المقرر نقل 310 موظفًا من إيسو رافيناج وشركة إيسو اس آ اف العاملين في المواقع المعنية إلى روم إنرجيز، وهو كونسورتيوم يضم شركة التجارة السويسرية ترافيغورا وشركة تشغيل المصفاة إنتارا.

تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم نشاط إكسون موبيل في فرنسا، فيما يواجه موظفو منصات النفط الفرنسية تحديات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلب على المنتجات البترولية وانتقال تدريجي إلى السيارات الكهربائية.