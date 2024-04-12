أكثر مسارات الطيران تحقيقًا للأرباح في 2023

تشهد حركة السفر الجوي انتعاشًا ملحوظًا بعد فترة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وهو ما انعكس إيجابًا على شركات الطيران التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عائداتها.

كشف موقع “عالم الإحصائيات” (World of Statistics) عن قائمة بأكثر مسارات الطيران تحقيقًا للأرباح في النصف الأول من عام 2023.

وجاء ترتيب أفضل مسارات الطيران المدرة للدخل في عام 2023:

سيدني – ملبورن (أستراليا):

تصدر هذا المسار القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار أمريكي. ويعود ذلك إلى كثافة الرحلات الجوية الداخلية النشطة بين أكبر مدينتين أستراليتين، والتي تلبي احتياجات السفر للعمل والسياحة على حد سواء.

نيويورك – لندن (الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة):

حلّ هذا المسار العابر للقارات في المركز الثاني بإجمالي إيرادات بلغت 1.15 مليار دولار أمريكي. ويرجع ذلك إلى العلاقات التجارية والسياسية والثقافية المتينة بين البلدين، بالإضافة إلى كون لندن مركزًا رئيسيًا للمال والأعمال.

الرياض – جدة (السعودية):

جاء هذا المسار الداخلي السعودي في المرتبة الثالثة بإجمالي إيرادات بلغت 1.03 مليار دولار أمريكي. ويرجع ذلك إلى كثافة حركة رجال الأعمال والمسافرين بين المدينتين، بالإضافة إلى الرحلات الدينية المرتبطة بمكة المكرمة.

دبي – الرياض (الإمارات العربية المتحدة – السعودية):

حلّ هذا المسار الإقليمي في المركز الرابع بإجمالي إيرادات بلغت 990 مليون دولار أمريكي. ويرجع ذلك إلى كون دبي مركزًا تجاريًا وسياحيًا هامًا، بالإضافة إلى سهولة الربط الجوي بين المدينتين.

لوس أنجلوس – نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية):

احتلّ هذا المسار الداخلي الأمريكي المرتبة الخامسة بإجمالي إيرادات بلغت 801 مليون دولار أمريكي. ويرجع ذلك إلى كثافة حركة السفر بين أكبر مدينتين من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، والتي تستهدف قطاعي العمل والسياحة.

عوامل تُساهم في ارتفاع عائدات مسارات الطيران

ازدياد الطلب على الرحلات الدولية:

تشهد الرحلات الدولية ازديادًا ملحوظًا في الطلب، خاصةً مع تخفيف قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران:

ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بشكلٍ عامٍ في عام 2023، ممّا أدى إلى زيادة عائدات شركات الطيران.

ازدياد حجم الأعمال التجارية:

تُساهم زيادة حجم الأعمال التجارية في ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية، خاصةً على مسارات الطيران الرئيسية.

توقعات لِعام 2024

من المتوقع أن يستمرّ قطاع الطيران في الانتعاش في عام 2024، ممّا قد يؤدي إلى زيادةٍ إضافيةٍ في عائدات شركات الطيران.