إطلاق أكثر من 50 صاروخاً من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم”، اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 50 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أنه أطلق “عشرات صواريخ الكاتيوشا” على مرابض مدفعية إسرائيلية، اليوم الجمعة، في هجوم قال إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان: “رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.. قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء يوم الجمعة 12-04-2024 مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.