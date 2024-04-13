موعد عودة نيمار للتدريبات الجماعية للهلال

تحدثت بعض التقارير الصحفية عن موعد عودة نيمار دا سيلفا لتدريبات الهلال

كشفت تقارير صحفية أن ريكاردو روسا، المعالج الطبي للبرازيلي نيمار جونيور مهاجم فريق الهلال، حدد موعد عودته لخوض التدريبات الجماعية مع الزعيم بعد نهاية التأهيل.

وبحسب صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، فإن الطبيب المعالج للنجم نيمار قال إن اللاعب سيكون جاهزا للتدريبات فى الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وأضافت الصحيفة ذاتها، عن مسؤول هلالي لم تذكر اسمه، أن النجم البرازيلي ملتزمٌ بصورة كاملة فى برنامجه العلاجي، قائلا، “جاء نيمار إلى السعودية لاستكمال برنامجه الاستشفائي داخل النادي، ومشاهدة المدرب وزملاءه اللاعبين، وحضور مباريات فريقه”.

كان البرازيلي نيمار جونيور أصيب بقطعٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في الـ 17 من أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العام 2026 أمام أوروجواي.

وانضم نيمار إلى صفوف الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.