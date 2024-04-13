مانشستر سيتي يعاقب لوتون تاون بخماسية في الدوري الإنجليزي

تغلب فريق مانشستر سيتي على لوتون تاون بنتيجة 5-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

أحرز دايكي هاشيوكا هدفا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 2 من بداية اللقاء، ثم أضاف كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وعزز هالاند من تقدم مان سيتي ضد لوتون تاون بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 76، ثم قلص باركلى الفارق بأول أهداف لوتون تاون، وبعدها أحرز دوكو الهدف الرابع فى الدقيقة 87.، ثم اختتم جفارديول الخماسية فى الدقيقة الأخيرة.

إيدرسون فى حراسة المرمي، ثم لويس، أكانجي، دياز، جفارديول، كوفاسيتش، نونيس، دي بروين، ألفاريز، دوكو، وهالاند.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 73 نقطة جمعها من الفوز في 22 لقاء والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 76 هدفًا وتلقي 32.

فيما يقع لوتون تاون في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط برصيد 25 نقطة جمعها من 6 انتصارات و 7 تعالادت و 20 هزيمة.