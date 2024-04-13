ميتروفيتش يُعلن خبرًا سارًا لجماهير الهلال

كشف إلكسندر ميتروفتيش لاعب الهلال، عن مفأجاة سارة للجماهير، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى اللعب في بطولة الدرعية للسوبر السعودي.

وحصد الهلال بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، يوم الخميس الماضي.

ويغيب ميتروفيتش عن صفوف الهلال بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي على إثرها سيحتاج فترة تأهيل تمتد لـ 6 أسابيع.

وقال ميتروفيتش في فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال عبر منصة “أكس”: “أتمرن بجهد كل يوم، وأصعد على جهاز المشي، ثم أتمرن ثم أعود مرة آخرى على الجهاز، وغدًا سيكون مرة أسبوعان على الإصابة”.

وتابع: “الأمور تتحسن، والمعنويات مرتفعة، وأتمنى العودة بعد أسبوعين والأنضمام للفريق”.

وعن مباراة الهلال والاتحاد قال: “شاهدت المباراة وسعيد للغاية، وإن شاء الله نفوز بالثلاث بطولات المتبقية، وأريد العودة بأسرع وقت، مفتقد الفريق والرياض ومتحمس للعودة”

وأختتم: “أتمرن بجد معظم اليوم من الساعة 8 صباحًا، وحتى 4 أو 5 مساءً، لهذا أشعر بالتحسن، وعضلة الفخد الخلفية أفضل بكثير، واليوم الإثنين سأبدء بالركض، وأتمنى العودة قريبًا”.

وكان ميتروفيتش تعرض للإصابة في مباراة الهلال والشباب، التي سجلها بها هدفين في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن، والتي حسمها الزعيم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

جدير بالذكر أن ألكسندر ميتروفيتش يتواجد في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفًا، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر المتصدر برصيد 29 هدفًا.