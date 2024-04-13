موعد سفر بعثة الهلال إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة العين

حدد نادي الهلال، موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى الإمارات لمواجهة نظيره العين في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمواجهة نظيره العين، على ملعب هزاع بن زايد، وذلك يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وستتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالهلال، إلى الإمارات اليوم الأحد، وبالتحديد في تمام 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل الهلال للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد العين لذات الدور بعد تخطي عقبة النصر بركلات الترجيج 3/1.

جدير بالذكر أن الهلال الأكثر تتويجًا بكأس دوري أبطال آسيا، حيث حصد الزعيم اللقب 4 مرات من قبل، فيما تُوج العين بالبطولة الآسيوية مرة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن الهلال حصد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، يوم الخميس الماضي.