سيمون فاليك.. من هو الملياردير الذي اختبأ نتنياهو في منزله المضاد للصواريخ؟

مع بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل، احتمى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بمخبأ “مضاد للصواريخ”، في منزل الملياردير اليهودي سيمون فاليك.. فمَن هو؟

سيمون فاليك هو ملياردير يهودي أمريكي الجنسية، ويعتبر من أبرز الأثرياء الأمريكيين المقربين من نتنياهو، والداعمين له ماديًا وسياسيًا.

ليست هذه هي المرة الأولي التي يلجأ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي لمنزل صديقه اليهودي، حيث انتقل للإقامة في فيلا فاليك بعد عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر الماضي، حيث قضى معظم فترة الحرب هناك برفقة زوجته وطاهيه الشخصي.

فيلا “سيمون” مجهزة ضد الصواريخ، وتخضع لعمليات تجديد منذ يوليو 2021، ومع ذلك، تم تكييفها بشكل خاص لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد تصاعد الأحداث والتوترات في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

يترأس سيمون فاليك شركة “ديوتي فري أمريكاس”، وهي أكبر شبكة متاجر سوق حرة في الولايات المتحدة، قام بشراء الشركة مع إخوته ليون وجيروم بعد أحداث 11 سبتمبر، وتدير الشركة أكثر من 200 متجر معفى من الرسوم الجمركية في المطارات وعند المعابر الحدودية في نصف الكرة الأرضية الغربية.

يُعتبر فاليك واحدًا من أبرز الداعمين للمنظمات اليهودية الإسرائيلية، وتُنفق عائلته مبالغ كبيرة في مشاريع توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتبرّع سايمون بمفرده بمبلغ لا يقل عن 5.6 مليون دولار للمنظمات الاستيطانية في الضفة الغربية خلال العقد الماضي.