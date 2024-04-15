مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليون لاتخاذ قرار بشأن الرد على الهجوم الإيراني

يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن الرد على الهجوم الإيراني الذي وقع يوم السبت الماضي، ولم يسفر عن أي أضرار تذكر.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيجتمع في بعد ظهر اليوم الاثنين مع مجلس وزراء الحرب الذي خوله الوزراء الآخرون لاتخاذ قرار بشأن أي رد على الهجوم الإيراني.

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ويضم مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس وعددًا من المراقبين.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن حكومة الحرب الإسرائيلية تدرس خيارات دبلوماسية لعزل إيران، كما تدرس شن هجوم على منشأة إيرانية دون إصابات.

كان مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اجتمع، أمس الأحد، لعدة ساعات وناقش عدة خيارات للرد، ولم يصدر في نهاية الاجتماع قرارًا بشأن ما تم خلال الاجتماع.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار وسيتم إجراء المزيد من المناقشات في الأيام المقبلة.