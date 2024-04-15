مؤشر “تاسي” يرتفع 0.33% بتداولات بلغت 9.7 مليار

أنهى مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” جلسة اليوم الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.33% عند 41.44 نقطة ليقفل عند مستوى 12,708.34 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 9.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الاثنين 346.58 مليون سهم، لعدد صفقات وصل إلى أكثر من 625.4 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

حقق 172 سهمًا ارتفاعًا خلال جلسة اليوم، فيما وجاء إغلاق 54 سهما باللون الأحمر، في حين 17 بقي دون تغيير.

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وكانت أسهم شركات، الكابلات السعودية، والكيميائية، وسلامة، والاتحاد، واليمامة للحديد الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت ما بين 9.89% و6.81%، فيما كانت شركات مجموعة تداول، وسلوشنز، وزجاج، وبوبا العربية، والأول الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت ما 2.73% و2.17%.

وكانت الشركات الأكثر نشاطًا بالكمية هي شمس، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية، أما الشركات الأكثر نشاطًا بالقيمة فهي عذيب للاتصالات، والراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسال.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 158.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 26548.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 103 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.