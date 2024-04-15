السفارة السعودية تحذر مواطنيها: الثلاثاء ذروة موجة الأمطار في عُمان

حذرت سفارة المملكة في مسقط من طقس يوم غدٍ الثلاثاء في سلطنة عُمان.

وأوضح بيان للسفارة أن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني تشير إلى أنّ ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان ستكون يوم غدٍ الثلاثاء، مهيبةً بمواطني السعودية المتواجدين في سلطنة عُمان ضرورة توخي الحيطة والحذر.

وتسببت الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية الاستثنائية التي تعرضت لها مناطق عدة في سلطنة عُمان في حدوث سيول عارمة، أسفرت عن مقتل 17 شخصًا على الأقل، في وقت لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الإثنين.