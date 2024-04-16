محمد عبده يُطمئن جمهوره على صحته: “إنفلونزا بسيطه”

حرص الفنان محمد عبده على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، وذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح عبده أنّه تعرض لوعكة صحية طفيفة أعقبَت شهر رمضان، فضّل على إثرها تأجيل حفله في دولة البحرين الذي كان مقرراً إقامته في 19 أبريل الجاري، وذلك حفاظاً على راحة جمهوره وتقديم العرض بأفضل صورة ممكنة.

ووجّه عبده شكره وتقديره لجمهوره العريض على مشاعر الحب والاهتمام التي عبّروا عنها خلال فترة مرضه، مؤكداً على شغفه الكبير بتقديم أفضل ما لديه على المسرح، وأنه يتطلع للقاء جمهوره في البحرين في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، أعلنت الشركة المنظمة عن إلغاء الحفل، وطلبت من حاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملاً أو استخدامه لحفلات مسرح الدانة القادمة حتى نهاية 2024.