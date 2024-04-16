اتفاقية شراكة بين “موسم الرياض” والجولة العالمية للسنوكر والمصنف الأول عالميًا سفيرًا للعبة في السعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، عن شراكة جديدة مع الجولة العالمية للسنوكر، الأمر الذي سيترتب عليه تنظيم المزيد من المباريات لمحبي اللعبة والمشجعين الجدد في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية بين “موسم الرياض” والجولة العالمية للسنوكر في لندن، حيث أعلن “آل الشيخ” عن استضافة بطولة “ماستر العالم في السنوكر” في “موسم الرياض”، بمفهوم “الكرة الذهبية”، والتي تتيح للاعبين فرصة تسجيل رقم قياسي عالمي.

روني أوسوليفان سفيرًا للسنوكر في السعودية

وقد أفصح “آل الشيخ” عن توقيع اتفاقية “سفير” لثلاث سنوات مع اللاعب الإنجليزي روني أوسوليفان، المصنف الأول عالميًا في لعبة السنوكر.

تشمل هذه الاتفاقية مشاركة أوسوليفان في جميع مسابقات الجولة العالمية للسنوكر في السعودية، بالإضافة إلى تقديم زيارات تدريبية للمواهب الجديدة ودعمها.

الهدف إثراء الحركة الترفيهية في السعودية

وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات “موسم الرياض” لإثراء الحركة الترفيهية في المملكة، وتعزيز مستوى لعبة السنوكر فيها، مما يفتح الباب أمام جيل جديد من المشجعين الشباب.

ومن جهته، أعرب رئيس الجولة العالمية للسنوكر، ستيف داوسون، عن سروره للعمل مع المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدًا أهمية تعميق العلاقة مع المملكة وتعزيز شعبية السنوكر في الشرق الأوسط. كما أعرب عن أمله في ظهور بطل عالمي للسنوكر من المملكة في المستقبل.

وأشار إلى أن بطولة السنوكر في “موسم الرياض” حظيت بتفاعل كبير، ويتطلعون للمشاركة في بطولة “ماستر العالم في السنوكر”، التي ستُقام لأول مرة في المنطقة، والتي ستسهم في تطوير الرياضة وتقديم فرص مميزة للمشاركين.